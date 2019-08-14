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Из-за ливня в Киеве гидрослужбы работают в усиленном режиме

Новости » Общество    14.08.2019 - 02:18
Из-за ливня в Киеве гидрослужбы работают в усиленном режиме
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Ливни продлятся до утра

Из-за ухудшения погоды в Киеве гидрослужбы работают в усиленном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Коммунальную корпорацию "Киевавтодор" в Facebook.

Отмечается, что в случае выявлении подтопления следует обращаться на горячую линию коммунальных служб.

"Рябина ночь: грозы и ливни будут продолжаться до утра! Гидрослужбы работают круглосуточно и в усиленном режиме. О выявлении подтопления сообщайте по тел.: 284-74-19", - говорится в сообщении.

Из-за ливня в Киеве гидрослужбы работают в усиленном режиме

Молнии не перестают мигать на все небо. Апельмона не видно, но слышно. Молнией такого кота не напугать, тем более, когда проснулся от грозы - пустая миска. #киев #август #ливень

Опубликовано Натальей Диденко Вторник, 13 августа 2019 г.

Ранее сообщалось, что погода в Киеве ухудшилась вечером 13 августа с содержанием до утра 14 августа. Ночью 14 августа в Киеве ожидается гроза, порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности, желтый).

РБК-Украина писало, что погода в Украине завтра, 14 августа, ухудшится, ожидаются сильные порывы ветра - до 28 м/с.

По сообщению синоптиков, начиная с 13 августа и в течении 14 августа в западных областях Украины ожидаются сильные дожди, грозы, в отдельных районах град и порывы ветра 25-28 м/сек. Объявлен второй уровень опасности.

Также, в Гидрометцентре предупреждают о повышенной пожарной опасности в ряде регионов. В течение 13-14 августа в Винницкой, Черкасской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областях, а также 15-19 августа в центральных, восточных и южных областях Украины.

Синоптик предупредила о существенном снижении температуры в Киеве Завтра в Украине жара достигнет +35
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