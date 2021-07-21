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Ливни и резкое похолодание: прогноз погоды в Украине на сегодня

Автор: РБК-Украина

Сегодня во многих областях резко снизится температура воздуха. Кроме того, по всей Украине пройдут дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода по Украине

Сегодня на севере страны, в центральных регионах и на западе снизится температура воздуха.

Так, в северных и центральных областях днем будет +22-24 градуса, ночью воздух опустится до +16-18 градусов.

Показатели термометров в западных областях будут держаться днем на уровне +22-24 градуса. Однако ночью будет значительно прохладнее - прогнозируют +13-15 градусов.

При этом в восточных областях днем будет жарче всего по Украине. Например, в Луганской области температура будет достигать + 34 градусов днем.

Несколько снизится температура в Одесской и Николаевской областях. Там прогнозируют +26-28 градусов днем и +19-21 ночью.

В Крыму воздух прогреется до + 30-32 градусов,а ночью будет держаться на уровне +22-24 градуса.

Погода в Киеве

В столице сегодня ожидаются значительные осадки в виде дождя.

При этом ожидается похолодание до +21-23 днем и +16-18 ночью.

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