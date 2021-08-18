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Ливни, град и шквалы накроют Украину: названа дата

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украинского Гидрометцентра объявили штормовое предупреждение на завтра. Дожди, град и шквалы накроют большинство областей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Завтра в центральных (кроме Винницкой), южных, днем также в восточных областях грозы, град, шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, ночью в центральных и южных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый).

Напомним, синоптики рассказали, зальет ли Киев дождем на День Независимости.

Ранее сообщалось, что погода в Украине испортится в четверг, 19 августа.

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