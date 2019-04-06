Ливийская национальная армия продолжает наступление на Триполи

Войска Ливийской национальной армии (ЛНА), которыми командует фельдмаршал Халиф Хафтар, продолжают проводить наступление на столицу Ливии Триполи несмотря на призывы ООН. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Hadath.

Сообщается, что подразделения ЛНА вошли в населенный пункт Эс-Саидия района Варшафана на юго-западе от Триполи и установили контроль над городской инфраструктурой. При этом они заявили, что не отводили свои войска после авиаударов правительственных войск на юге от столицы.

Также в ЛНА рассказали, что производят переброску тяжелой техники и новых подразделений в сторону столицы страны, но количество не было уточнено.

Ранее РБК-Украина сообщало, что совбез ООН и G7 призвали прекратить военные действия в Ливии. В Совбезе ООН также призвали противоборствующие стороны к деэскалации конфликта, отметив, что его нельзя решить военным путем.

Напомним, что правительство Ливии заявило об освобождении аэропорта Триполи. В то же время боестолкновения между противоборствующими сторонами продолжаются на прилегающих к аэропорту территориях в районе Каср Бен-Гашир.