Лівійська національна армія знайшла 2,5 тонни зниклого урану, - ВВС

Лівійська національна армія заявила, що знайшла 2,5 тонни природного урану, який зник з полігону напередодні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.
За словами військових, 10 бочок з ураном були знайдені біля кордону з Чадом, за п’ять кілометрів від їх попередньої точки зберігання.
МАГАТЕ заявляє, що наразі "працює над перевіркою" повідомлень національної армії.
Нагадаємо, що 15 березня інспектори МАГАТЕ заявили про зникнення 2,5 тонн урану з лівійського полігону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.