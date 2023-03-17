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Лівійська національна армія знайшла 2,5 тонни зниклого урану, - ВВС

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П'ятниця 17 березня 2023 04:45
Лівійська національна армія знайшла 2,5 тонни зниклого урану, - ВВС Фото: Національна армія Лівії заявляє, що знайшла уран (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Лівійська національна армія заявила, що знайшла 2,5 тонни природного урану, який зник з полігону напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами військових, 10 бочок з ураном були знайдені біля кордону з Чадом, за п’ять кілометрів від їх попередньої точки зберігання.

МАГАТЕ заявляє, що наразі "працює над перевіркою" повідомлень національної армії.

Нагадаємо, що 15 березня інспектори МАГАТЕ заявили про зникнення 2,5 тонн урану з лівійського полігону.

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