Лівійська національна армія знайшла 2,5 тонни зниклого урану, - ВВС

Лівійська національна армія заявила, що знайшла 2,5 тонни природного урану, який зник з полігону напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

За словами військових, 10 бочок з ураном були знайдені біля кордону з Чадом, за п’ять кілометрів від їх попередньої точки зберігання. МАГАТЕ заявляє, що наразі "працює над перевіркою" повідомлень національної армії.