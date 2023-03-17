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Ливийская национальная армия нашла 2,5 тонны пропавшего урана, - BBC

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Пятница 17 марта 2023 04:45
Ливийская национальная армия нашла 2,5 тонны пропавшего урана, - BBC Фото: Национальная армия Ливии заявляет, что нашла уран (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ливийская национальная армия заявила, что нашла 2,5 тонны природного урана, пропавшего с полигона накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам военных, 10 бочек с ураном были найдены у границы с Чадом, в пяти километрах от их предыдущей точки хранения.

МАГАТЭ заявляет, что "работает над проверкой" сообщений национальной армии.

Напомним, что 15 марта инспекторы МАГАТЭ заявили об исчезновении 2,5 тонн урана из ливийского полигона.

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