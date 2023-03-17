Ливийская национальная армия нашла 2,5 тонны пропавшего урана, - BBC

Ливийская национальная армия заявила, что нашла 2,5 тонны природного урана, пропавшего с полигона накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По словам военных, 10 бочек с ураном были найдены у границы с Чадом, в пяти километрах от их предыдущей точки хранения. МАГАТЭ заявляет, что "работает над проверкой" сообщений национальной армии.