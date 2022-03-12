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Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через 5-7 лет

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Суббота 12 марта 2022 12:24
Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через 5-7 лет Фото: нефть из Ливии может заменить российскую через 5-7 лет (GettyImages)
Автор: Александр Белоус

Ливия сможет полностью заменить российскую нефть для стран ЕС через пять-семь лет. Как заявил министр нефти и газа Ливии Мухаммед Аун, немедленно это сделать невозможно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой комментарий министра российским СМИ.

"Ливия не может стать заменой сейчас. Возможно, это произойдет через пять или семь лет", - сказал министр.

Ранее нефтегазовая группа Eni из Италии заявила, что планирует заменить российскую нефть поставками с международного рынка, а также приостановила заключение новых контрактов на поставки сырой нефти из РФ.

Россия, второй по величине экспортер сырой нефти в мире после Саудовской Аравии, до санкции экспортировал около 3 миллионов баррелей нефти в день в европейские страны ОЭСР.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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