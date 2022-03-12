Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років

Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через п'ять-сім років. Як заявив міністр нафти і газу Лівії Мухаммед Аун, негайно це зробити неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра російським ЗМІ .

"Лівія не може стати заміною зараз. Можливо, це відбудеться через п'ять або сім років", - сказав міністр.

Раніше Нафтогазова група Eni з Італії заявила, що планує замінити російську нафту поставками з міжнародного ринку, а також призупинила укладення нових контрактів на постачання сирої нафти з РФ.

РОСІЯ, Другий за величиною експортер сирої нафти у світі після Саудівської Аравії, до санкції експортував близько 3 мільйонів барелів нафти в день в європейські країни ОЕСР.