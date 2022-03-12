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Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років

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Субота 12 березня 2022 12:24
Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через 5-7 років Фото: нафта з Лівії може замінити російську через 5-7 років (GettyImages)
Автор: Олександр Білоус

Лівія зможе повністю замінити російську нафту для країн ЄС через п'ять-сім років. Як заявив міністр нафти і газу Лівії Мухаммед Аун, негайно це зробити неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра російським ЗМІ.

"Лівія не може стати заміною зараз. Можливо, це відбудеться через п'ять або сім років", - сказав міністр.

Раніше Нафтогазова група Eni з Італії заявила, що планує замінити російську нафту поставками з міжнародного ринку, а також призупинила укладення нових контрактів на постачання сирої нафти з РФ.

РОСІЯ, Другий за величиною експортер сирої нафти у світі після Саудівської Аравії, до санкції експортував близько 3 мільйонів барелів нафти в день в європейські країни ОЕСР.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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