Лівий берег близький до графіків, на правому стало краще: Yasno про ситуацію зі світлом у Києві

"Сьогодні у Києві стало трохи краще. Розподіл такий: лівий берег столиці - дуже близький до графіків. На правому ситуація трошки гірша, ніж на лівому. Але краща, ніж учора.", - сказав Коваленко.

Він розповів, що наразі є декілька районів столиці, де електроенергії подається найменше. Це Куренівка та Оболонь.

Коваленко пояснив, що завдяки тимчасовим схемам вдалося заживити будинки, які з часу обстрілів були без живлення. Він додав, що ці будинки мали б отримати світло хоча б на декілька годин.

Гендиректор також наголосив, що відновлювальні роботи продовжуються