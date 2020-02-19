В Ливии погибли три человека вследствие обстрела армией Хафтара

В результате обстрела силами Ливийской национальной армии (ЛНА) порта Триполи погибли три человека. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.

Министерство здравоохранения Ливии также сообщило, что в результате обстрелов пятеро человек получили ранения. В правительстве национального согласия Фаиза Сараджа уточнили, что все погибшие и пострадавшие - гражданские лица.

Представитель ЛНА ранее заявил, что армия Халифы Хафтара уничтожила турецкое судно с вооружением и боеприпасами, которые якобы были прдназначены "для вооруженных группировок". Позднее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын опроверг информацию об уничтожении корабля.

В обнародованном позже заявлении командования ЛНА указывается, что армия "соблюдает соглашение о прекращении огня в Ливии, а удары наносятся по складам с оружием и боеприпасами в порту Триполи в целях ослабления боевой мощи наемников".

Напомним, 17 февраля в Европейском союзе достигли договоренности о новой миссии для мониторинга эмбарго на поставки оружия Ливии. Решение включает мероприятия, которые должны снять опасения отдельных стран, что присутствие кораблей ЕС в Средиземном море создаст фактор притяжения для мигрантов, стремящихся попасть в Евросоюз из Ливии.