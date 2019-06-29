В Ливии генерал Хафтар приказал атаковать объекты Турции

Ливийский генерал Халифа Хафтар, который контролирует большую часть страны, приказал в субботу, 29 июня, самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" атаковать турецкие объекты в Ливии. Об этом сообщает РБК-Украина по ссылке Deutsche Welle.

Генерал заявил, что Турция поддерживает признанное международным сообществом правительство национального единства Ливии. Представитель Ливийской нацармии Ахмед аль-Мисмари сообщил, что турецкие офицеры и солдаты находятся в столице страны Триполи, а турецкие разведывательные самолеты не прекращают летать везде в небе Ливии".

Спикер подчеркнул, что отныне все турецкие корабли и самолеты "считаются враждебными целями". Также он добавил, что запрет пребывания в воздушном пространстве Ливии касается и коммерческих рейсов из и в Турцию.

В Ливийской нацармии подчеркнули, что такие действия являются ответом на "грубое вмешательство Эрдогана во внутренние дела Ливии", а также заявили, что действиям президента Турции "необходимо положить конец".

Международный аэропорт Бенина на востоке Ливии уже объявил о прекращении обслуживания рейсов из Турции.

Напомним, что армия Хафтара отпустила американского летчика, задержанного под Триполи. Летчик был передан представителям США в соответствии с соглашениями о сотрудничестве в борьбе с терроризмом.