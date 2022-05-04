"Ливерпуль" в волевом стиле одолел "Вильярреал" и стал первым финалистом Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 1/2 финала, ответные матчи

"Вильярреал" – "Ливерпуль" – 2:3 (первый матч – 0:2)

Голы: Диа, 3, Коклен, 41 – Фабиньо, 62, Диас, 67, Мане, 74

Удаление: Капу, 86 (В, вторая желтая карточка)

Имея в пассиве выездное поражение, "Желтая субмарина" полетела отыгрываться с первых мгновений поединка. Уже на 3-й минуте атака хозяев завершилась голом – Капу после навеса Эступиньяна сбросил под удар Булайе Диа, а тот с нескольких метров переправил мяч в сетку.

Под занавес же тайма "Вильярреал" вообще сравнял счет в противостоянии. Это тот же Капу подал почти от линии поля на дальнюю стойку, где Франсис Коклен выиграл верховую борьбу и головой направил мяч в сетку!

Но "Ливерпуль" приступил к делу после перерыва. На 62-й минуте Фабинью получил пас от Салаха и мощным выстрелом по диагонали "прошил" Рульи. А еще через пять минут Луис Диас головой замнкул фирменный навес Александер-Арнольда.

Добил "Желтую субмарину" Садьо Мане. Сенегалец убежал из центра поля на ворота, обыграл голкипера и последнего защитника, а затем хладнокровно левой отправил мяч за линию – 2:3!

Двумя победами над "Вильярреалом" мерсисайдцы обеспечили себе место в финале Лиги чемпионов. Там "Ливерпуль" встретится с победителем пары "Реал" – "Манчестер Сити".