"Ліверпуль" яскраво виграв АПЛ: розгром у "золотому" матчі

АПЛ, 34-й тур

"Ліверпуль" – "Тоттенхем" – 5:1

Голи: Діас, 16, Макалістер, 24, Гакпо, 34, Салах, 63, Удоджи, 69 (автогол) – Соланке, 12

"Червоним" достатньо було звести поєдинок на рідному "Енфілді" унічию, щоб стати недосяжними для головного переслідувача – лондонського "Арсенала".

І спочатку навіть це завдання гості поставили під сумнів – на 12-й хвилині "Тоттенхем" відкрив рахунок завдяки голу Домініка Соланке.

Проте ще до перерви господарі встигли тричі вразити ворота суперника – відзначилися Луїс Діас, Алексіс Макалістер та Коді Гакпо.

У другому таймі команда Арне Слота продовжила домінувати. На 63-й хвилині Мохамед Салах зробив рахунок розгромним, а через шість хвилин захисник "Тоттенхема" Ієнома Удоджі зрізав м'яч у власні ворота, остаточно закріпивши перемогу "Ліверпуля".

Таким чином за чотири тури до кінця чемпіонату перевага команди Арне Слота над найближчими переслідувачами сягнула 15 очок. Олександр Зінченко та його партнери-"каноніри" вже ніяк не зможуть наздогнати новоспеченого переможця.

"Червоні" здобули перший за п'ять років чемпіонський титул в АПЛ. Востаннє вони тріумфували у сезоні-2019/20 під керівництвом Юргена Клоппа.

Це ювілейний, 20-й тріумф "Ліверпуля" в національній першості. За даним показником клуб повторив рекорд, який досі одноосібно втримував "Манчестер Юнайтед". Тепер у двох грандів – по 20 титулів. Третім іде "Арсенал" з 13-ма перемогами, за ним – "Манчестер Сіті" (10).

"Ліверпуль" здобув чемпіонство вже у першому сезоні під керівництвом нідерландського фахівця Арне Слота. Він влітку минулого року замінив на посаді Клоппа, який керував командою протягом дев'яти попередніх сезонів.