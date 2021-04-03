"Ливерпуль" разгромил на выезде "Арсенал" и подобрался вплотную к топ-4 АПЛ

Лондонский "Арсенал" в 30-м туре английской Премьер-лиги уступил в домашнем матче "Ливерпулю" - 0:3. За мерсисайдцев отличились дважды Диого Жота и один гол на счету Мохамеда Салаха.
Подробнее - в материале РБК-Украина.
Первая половина встречи прошла без голов. А вот во второй половине "Ливерпуль" выдал ударную пятиминутку, решив ход встречи. Сперва на 64-й минуте отличную подачу с правого фланга выполнил Александр-Арнольд на голову Жоте, за которым не уследили защитники лондонцев. Удар португальца головой оказался слишком сильным - 1:0.
А спутся еще четыре минуты воспользовался неудачным подкатом Габриеля Салах, протолкнув мяч в придачу между ног Лено - 2:0.
Добил "канониров" под конец встречи все тот же Жота, оформив таким образом дубль - 3:0. Вновь защита "Арсенала" "наварила" у своих ворот, отдав мяч вблизи штрафной игрока "Ливерпуля", которые сразу же наказали соперника.
Таким образом победа "Ливерпулю" позволила подняться на пятое место АПЛ. Теперь у них 49 очков, столько же у "Вэст Хэма" Андрея Ярмоленко, но лондонцы имеют матч в запасе. От четвертой строчки, на которой идет "Челси", "Ливерпуль" отделяет два балла. "Арсенал" же остался на 9-й позиции.
Первую строчку АПЛ заминает "Ман Сити", имея 74 очка в активе. На втором месте идет "Манчестер Юнайдет" с 57 баллами и двкмя матчами в запасе. Третье место за "Лестером" - 56 очков.
Ранее РБК-Украина писало, что "Ман Сити" минимально победил Арсенал в АПЛ.
Также сообщалось, что "МЮ" повторил рекорд результативности в АПЛ, забив 9 голов в ворота соперника.