"Ливерпуль" разгромил на выезде "Арсенал" и подобрался вплотную к топ-4 АПЛ

Первая половина встречи прошла без голов. А вот во второй половине "Ливерпуль" выдал ударную пятиминутку, решив ход встречи. Сперва на 64-й минуте отличную подачу с правого фланга выполнил Александр-Арнольд на голову Жоте, за которым не уследили защитники лондонцев. Удар португальца головой оказался слишком сильным - 1:0.

А спутся еще четыре минуты воспользовался неудачным подкатом Габриеля Салах, протолкнув мяч в придачу между ног Лено - 2:0.

Добил "канониров" под конец встречи все тот же Жота, оформив таким образом дубль - 3:0. Вновь защита "Арсенала" "наварила" у своих ворот, отдав мяч вблизи штрафной игрока "Ливерпуля", которые сразу же наказали соперника.

Таким образом победа "Ливерпулю" позволила подняться на пятое место АПЛ. Теперь у них 49 очков, столько же у "Вэст Хэма" Андрея Ярмоленко, но лондонцы имеют матч в запасе. От четвертой строчки, на которой идет "Челси", "Ливерпуль" отделяет два балла. "Арсенал" же остался на 9-й позиции.

Первую строчку АПЛ заминает "Ман Сити", имея 74 очка в активе. На втором месте идет "Манчестер Юнайдет" с 57 баллами и двкмя матчами в запасе. Третье место за "Лестером" - 56 очков.