"Ліверпуль" драматично дотиснув "Челсі" Мудрика у фіналі Кубка ліги

Англія, Кубок ліги, фінал

"Челсі" – "Ліверпуль" – 1:0

Гол: ван Дейк, 118

Після недовгої розвідки мерсисайдці створили момент на 14-й хвилині, коли Діас перевірив пильність Петровіча низовим ударом у ближній кут. У відповідь Палмер вискочив на ударну позицію, але з кількох метрів не зміг переграти Келлехера. А на 33-й "Челсі" навіть забив, але гол Стерлінга скасували через офсайд.

"Ліверпуль" змарнував ще дві нагоди перед перервою. Спершу Гакпо пробив головою після навісу – стійка. А згодом удар Бредлі з меж штрафного майданчика після передачі Діаса заблокували оборонці лондонського колективу.

На старті другої половини гол-красень ледь не оформив Фернандес, який після передачі Галлахера пробив п'ятою повз ворота. "Червоні" на 60-й хвилині організували свій, скасований через офсайд, гол-фантом – ван Дейк головою відправив м'яч у сітку після навісу Робертсона зі штрафного.

Після затишшя на фінальному відрізку цікавіше виглядав "Челсі". Двічі на ударних позиціях опинився Галлахер. Із першим пострілом хавбека впорався Келлехер, а другой пролетів над поперечиною. Масована ж атака "синіх" у доданий час із низкою ударів так і не досягла успіху.

Довелося командам грати овертайм. Там ініціативою знову заволодів "Ліверпуль", але оборона "Челсі" та Петровіч були на висоті. Проте, під завісу додаткового часу таки стався збій. На 118-й хвилині мерсисайдці нарешті забили – Цімікас подав кутовий, а ван Дейк випередив Мудрика та головою пробив під дальню стійку.

Цей гол став переможним і приніс "червоним" десятий Кубок ліги в історії. Натомість "сині" не змогли здобутий перший трофей у час роботи з командою Маурісіо Почеттіно та, найімовірніше, залишилися без єврокубків на наступний сезон. Український легіонер "Челсі" з'явився на полі на 90-й хвилині.