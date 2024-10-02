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Ліван повідомив про жертви внаслідок ударів Ізраїлю

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівану, за останні 24 години внаслідок ізраїльських авіаударів по Лівану загинули 55 людей, 156 отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними міністерства, із загальної кількості жертв 22 особи загинули та 47 отримали поранення у місті Набатія.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня південні райони Бейрута зазнали щонайменше шести ударів ізраїльської авіації під час операції проти "Хезболли". Через обстріл було зруйновано кілька будинків. У Міністерстві охорони здоров'я Лівану заявили, що 30 вересня в результаті ударів Ізраїлю було вбито 95 людей.

Також у ніч на 1 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Лівану. У ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські сухопутні сили діють за підтримки авіації та артилерії, які завдають ударів по військових об'єктах у Лівані.

Більш детально про сухопутну операцію Ізраїлю на території Лівану - у матеріалі РБК-Україна.

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ЛіванІзраїльХезболла