Из Литвы выслали мигранта, который предположительно связан с террористами

В Литве выявили нелегального мигранта, который предположительно имел связи с террористами. Его уже выслали из страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

"Да, этого человека точно нет сейчас в Литовской Республике", - заявила глава МВД Литвы Агне Билотайте.

По ее словам, ответственные ведомства продолжают пристально наблюдать за ситуацией, делятся информацией с другими странами и "делают соответствующие действия".

Литовские ведомства установили, что у десятков из задержанных польскими должностными лицами мигрантов были улики, связывающие их с экстремистской деятельностью, включая связи с "Талибаном" и группировкой "Исламское государство".

Некоторые из этих мигрантов ранее также проживали в России.