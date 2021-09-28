З Литви вислали мігранта, який імовірно пов'язаний з терористами
Фото: з Литви вислали мігранта, який імовірно пов'язаний з терористами
У Литві виявили нелегального мігранта, який імовірно мав зв'язки з терористами. Його вже вислали з країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
"Так, цієї людини точно немає зараз в Литовській Республіці", - заявила глава МВС Литви Агне Білотайте.
За її словами, відповідальні відомства продовжують пильно спостерігати за ситуацією, діляться інформацією з іншими країнами і "роблять відповідні дії".
Литовські відомства встановили, що у десятків із затриманих польськими посадовими особами мігрантів були докази, що зв'язують їх з екстремістською діяльністю, включаючи зв'язки з "Талібаном" і угрупованням "Ісламська держава".
Деякі з цих мігрантів раніше також проживали в Росії.