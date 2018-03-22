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З Литви найближчим часом можуть вислати російських шпигунів під дипприкриттям

НовиниПолітика    22.03.2018 - 17:16
Фото: Даля Грібаускайте (lrp.lt)
Фото: Даля Грібаускайте (lrp.lt)

Литва також може розширити "список Магнітського", в якому зараз перебувають 49 громадян Росії

З Литви найближчим часом можуть вислати російських шпигунів під дипприкриттям. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте, повідомляє Delfi.

Так, за словами Грібаускайте, на даний момент розглядається можливість висилки з Литви співробітників російської розвідки під дипломатичним прикриттям, які працюють в країні. Вона також зазначила, що Литва також може розширити так званий національний "список Магнітського", в якому зараз перебувають 49 громадян Росії, яким з причин залучення до корупцію, відмивання грошей і порушення прав людини заборонений в'їзд в країну.

"Засоби можуть бути різні, в тому числі і висилка з Литви окремих, ідентифікованих нами співробітників розвідки, а також розширення "списку Магнітського". Я вважаю, що руйнування розвідувальної мережі в усіх країнах Європи, руйнування російської розвідсили є нашим спільним завданням", - сказала вона, зазначивши, що рішення з приводу висилки посадових осіб буде прийнято найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Грібаускайте заявляла, що Литва продовжує санкційну політику щодо Росії.

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Теги: Російська Федерація, Литва
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