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У Литві зібрали понад 8 млн євро на закупівлю обладнання для ЗСУ

Фото: у Литві зібрали понад 8 млн євро для ЗСУ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Литві зібрали понад 8 млн євро на закупівлю військового обладнання для українських захисників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Благодійна кампанія зі збору коштів тривала чотири тижні. Вона була організована LRT спільно з організаціями Blue/Yellow, Laisvės TV, Stiprūs kartu та журналісткою Рітою Мілюте. 

Загалом вдалося зібрати майже 8,3 млн євро. Остаточну суму оголосили після благодійного концерту у суботу, 24 лютого, у другу річницю повномасштабної війни в Україні.

Кошти, які зібрали литовці спільно з компаніями, підуть на закупівлю 1115 наборів для українських військових. Набір включає монокуляр нічного бачення, лазерний приціл та індивідуальний антидроновий комплекс, коштує він 7500 євро.

Обладнання, яке планують закупити, виробляється в Литві компаніями Brolis Semiconductors та NT Service.

Допомога Литви

Варто зазначити, що країни Балтії - Литва, Латвія та Естонія - з перших днів повномасштабної війни підтримують Україну. Балтійські країни надали військові, фінансову та гуманітарну допомогу, а також прийняли десятки тисяч біженців з України.

Нагадаємо, що Литва придбала для України дві пускові установки ЗРК NASAMS, які допоможуть посилити протиповітряну оборону нашої країни. У листопаді Литва заявила про передачу Україні пускових установок NASAMS, необхідного обладнання, а також позашляховиків для екіпажу.

Пізніше, 24 листопада, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що передані Литвою NASAMS вже на бойовому чергуванні.

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