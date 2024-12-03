У Литві заборонили складати іспит на водійські права російською мовою

У Литві вирішили ще більше обмежити використання російської мови. Буде заборонено складати іспит на водійські права російською.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Як пише видання, з січня наступного року іспити з водіння будуть проводитись лише литовською або іншими офіційними мовами Європейського Союзу. Однак це не стосується громадян України.

Відповідну зміну було закріплено наказом міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Зазначається, що мета такого нововведення - підтримка використання литовської мови. А також сприяння інтеграції іноземців у суспільне життя.

"Ми дотримуємося чіткої та ціннісної позиції: державні послуги в Литві не повинні надаватися мовою країни-агресора. Як країна ЄС, ми забезпечуємо доступ до послуг усіма офіційними мовами Союзу. Виняток передбачено для українців, які проживають у Литві та мають тимчасовий захист ЄС", - заявила Білотайте.

За даними ЗМІ, у 2022 році іспити з теорії водіння російською мовою складали 10 381 раз, а за перші 11 місяців 2023 року - 11 560 разів.

Відносини Литва та Росії

Відносини між Литвою та Росією є напруженими, особливо після вторгнення Росії в Україну у 2014 році та початку повномасштабної війни у 2022 році. Литва, як член Європейського Союзу та НАТО, послідовно підтримує санкції проти Росії, виступає за міжнародну ізоляцію Москви та активно допомагає Україні у боротьбі проти агресора.