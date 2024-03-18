У Литві вважають, що ЄС не домовиться щодо відправки західних військ в Україну

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, передає РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Я не вірю, що є можливість домовитися про це. Ми довели в минулому, що не можемо домовитися з менш чутливих питань, тому я не думаю, що ми зможемо домовитися про це", - сказав він журналістам на зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Брюсселі.

Однак він заявив, що його країна готова обговорювати всі варіанти і брати участь у коаліціях, які допоможуть Україні виграти війну.

"З іншого боку, ми будемо говорити про те, що ми не можемо дати Україні. Ми не можемо домовитися про новий пакет санкцій. Очевидно, що є труднощі з визначенням дати міждержавної конференції, яка б дала старт переговорам про членство України в НАТО, і ми не можемо домовитися про додаткову військову підтримку для України, і багато інших речей", - сказав він.

Нагадаємо, на засіданні Ради міністрів закордонних справ планується обговорити війну Росії проти України, а також ситуацію на Близькому Сході.

Заяви Макрона щодо відправки військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні. Але, за його словами, консенсусу у цьому питанні немає.

Пізніше французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових в Україну, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

Ряд країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія. При цьому є країни, які готові розглянути таку можливість, зокрема, Литва, Латвія та Естонія.

Додамо, що 14 березня Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключають.

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