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У Литві волонтери та Грібаускайте розпочали збір коштів на дрони для України

Фото: Даля Грібаускайте (lrt.lt)
Автор: Наталія Кава

У Литві організація Blue/Yellow спільно з експрезиденткою Далею Грібаускайте запустили кампанію "Привіт з Литви" для збору коштів на дрони для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

Зазначається, що кампанія буде тривати протягом усього літа. А її мета - придбати і відправити на фронт в Україну якомога більше дронів литовського виробництва або збірки.

Цікаво і те, що патроном кампанії є експрезидентка Литви Даля Грібаускайте. Вона підкреслила, що "Україна - це наш спільний фронт, де кожен з нас може бути важким кулаком для агресора".

"Відправляймо в бій наші литовські безпілотники, щоб вони боролися з ворогом від нашого імені. Борімося за життя, за перемогу, за майбутнє", - розповіла Грибаускайте.

Окрім цього, кожен, хто пожертвує 500 євро, матиме можливість відправити в Україну іменний безпілотник з привітанням від Литви.

"Лише за перше півріччя цього року ми закупили та відправили в Україну понад 2 000 безпілотників - від невеликих FPV до великих та спеціалізованих для виконання конкретних місій. Звичайно, цього недостатньо, тому ми прагнемо додати принаймні ще кілька сотень дронів цього місяця", - каже Лаура Паукште, директорка Blue/Yellow.

Підтримка Литви України 

Литва є одним із головних союзників України. Зокрема Вільнюс нещодавно передав 14 бронетранспортерів M113 в рамках коаліції з розмінування.

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Литва