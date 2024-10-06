У Литві виявили кілька партій військового екіпірування у поїздах з Калінінграда до Москви

Литовські митники посилили контроль пасажирських поїздів, що прямують з Калінінграда до Москви. У результаті вони виявили кілька партій військової екіпіровки, замаскованої серед звичайних вантажів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Серед виявлених предметів були камуфляжні штани, маскувальні сітки та інша військова форма.

За даними митниці, такі вантажі, імовірно призначені для російських збройних сил, які беруть участь у війні проти України, неодноразово надсилалися громадськими організаціями з Калінінградської області.

Найбільшу знахідку було зроблено 2 жовтня на залізничній станції Кібартай, де в поштовому вагоні поїзда "Калінінград-Москва" виявили партію камуфляжних штанів. Ще раніше, з 27 по 29 вересня, на тому ж маршруті митники затримали кілька партій маскувальних сіток.

Конфісковані товари було передано литовською митницею як допомогу Україні.