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У Литві відбулася перша зустріч коаліції з розмінування України

Фото: У Литві відбулася перша зустріч коаліції з розмінування України (kam.lt)
Автор: Валерія Поліщук

У Міністерстві оборони Литви відбулася перша зустріч партнерів коаліції з розмінування України під керівництвом Литви. Союзники разом із представниками Міністерства оборони України та Штабу оборони Збройних сил України обговорили плани та подальшу роботу коаліції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.

"Це перша робоча зустріч, на якій було уточнено потреби України в протимінній діяльності та конкретний внесок кожної держави-партнера коаліції", - заявив директор з оборонної політики МО Литви Вайдотас Урбеліс. 

За його словами, крім Литви та України, у зустрічі особисто брали участь представники 19 країн, а ще шість країн приєдналися дистанційно.

"Це свідчить про єдність держав-партнерів, які прагнуть не тільки реагувати на нагальні потреби, а й підтримувати довгостроковий розвиток потенціалу України з розмінування", - заявив він. 

Метою коаліції з розмінування України є об'єднання і координація наявної та майбутньої підтримки України в галузі протимінної діяльності з боку країн-донорів.

Крім цього буде створено фонд підтримки для досягнення цілей коаліції, включно з придбанням інструментів і обладнання для розмінування української території.

Очолювана Литвою коаліція допомагатиме Україні як у бойовому, так і в гуманітарному розмінуванні.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

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