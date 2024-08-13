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У Литві розкрили схему контрабанди товарів до Росії на суму майже 2 млн євро

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Литві розгорнулося масштабне розслідування у справі про порушення міжнародних санкцій і контрабанду товарів до Росії. Підозрюваними є семеро фізичних і чотири юридичні особи.

Загальна вартість ймовірної контрабанди становить майже 2 мільйони євро.

Згідно з попередніми даними, група з п'яти литовських громадян, діючи за вказівками російських громадян, намагалася обійти міжнародні санкції та експортувати до Росії товари, заборонені до ввезення.

Група закупила зазначені товари в країнах Європейського Союзу з березня 2022 року до серпня 2024 року, використовуючи експортні декларації з неправдивими найменуваннями і вказуючи в документах країни призначення, такі як Туреччина, Казахстан, Узбекистан і Білорусь. Загальна вартість незаконно експортованих товарів перевищує 1,9 мільйона євро.

У рамках розслідування проведено 18 обшуків у будинках, автомобілях і ділових приміщеннях підозрюваних у Вільнюсі. Вилучено документи, мобільні телефони, комп'ютери та сервери з інформацією про діяльність підозрюваних.

Підозрюваним висунуто обвинувачення, і на їхнє майно накладено тимчасові обмеження. Прокуратура попереджає, що за порушення міжнародних санкцій і контрабанду передбачено суворі міри покарання, включно зі штрафами та позбавленням волі на строк до восьми років. 

Нагадаємо, раніше у Литві оштрафували компанію на 13 млн євро за порушення санкцій проти РФ.

Санкції ЄС проти Росії

З березня 2014 року Європейський Союз почав запроваджувати санкції проти Росії у зв'язку з анексією Криму та дестабілізацією ситуації в Україні. Після 24 лютого 2022 року, у відповідь на російську військову агресію, ЄС значно розширив санкції, додавши безліч нових фізичних і юридичних осіб до чорного списку і вживши заходів, спрямованих на ослаблення російської економіки і технологій.

З початку повномасштабного вторгнення ЄС запровадив уже 14 пакетів санкцій проти РФ.

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