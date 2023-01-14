У Литві назвали причину вибуху на газопроводі

Генеральний директор підприємства Amber Grid, оператора газових мереж Литви Нямунас Бікнюс заявив, що первинний огляд свідчить, що швидше за все мала місце технологічна аварія.

За його словами, не виключено, було пошкоджено один із швів на місці стику труб.

Бальчюнас також заявив, що за попередніми даними, версію диверсії можна виключити.

"Я не думаю, що це якісь навмисні дії, я думаю, що це нещасний випадок", - сказав він.

Після вибуху на газопроводі і пожежі було евакуйовано близько 80 жителів села Валакеляй, але в ніч на суботу вони вже повернулися додому.

"На мою думку, небезпеки немає, оскільки засувки газопроводу закручені з обох боків, а це означає, що в трубах немає тиску, і небезпеки я не вбачаю", - сказав директор адміністрації Пасвальськог самоврядування о Повілас Бальчюнас.