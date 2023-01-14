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У Литві назвали причину вибуху на газопроводі

Фото: вибух на газопроводі в Литві стався з технічних причин (www.lrt.lt)
Автор: Олександр Білоус

Вибух на магістральному газопроводі Литві в п'ятницю, 13 січня, стався через технічні проблеми. Диверсію виключено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Литовське національне телебачення .

Генеральний директор підприємства Amber Grid, оператора газових мереж Литви Нямунас Бікнюс заявив, що первинний огляд свідчить, що швидше за все мала місце технологічна аварія.

За його словами, не виключено, було пошкоджено один із швів на місці стику труб.

Бальчюнас також заявив, що за попередніми даними, версію диверсії можна виключити.

"Я не думаю, що це якісь навмисні дії, я думаю, що це нещасний випадок", - сказав він.

Після вибуху на газопроводі і пожежі було евакуйовано близько 80 жителів села Валакеляй, але в ніч на суботу вони вже повернулися додому.

"На мою думку, небезпеки немає, оскільки засувки газопроводу закручені з обох боків, а це означає, що в трубах немає тиску, і небезпеки я не вбачаю", - сказав директор адміністрації Пасвальськог самоврядування о Повілас Бальчюнас.

Нагадаємо, вибух на газопроводі у Пасвальському районі Литви стався 13 січня. Газопровід горів відкритим полум'ям, висота якого після вибуху досягла 50 метрів. За офіційними даними, внаслідок аварії ніхто не постраждав.

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