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У Литві більш ніж 700 громадян Білорусі та Росії визнали загрозою для національної безпеки

Середа 29 січня 2025 12:24
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У Литві більш ніж 700 громадян Білорусі та Росії визнали загрозою для національної безпеки Ілюстративне фото: у Литві більш ніж 700 громадян Білорусі та Росії визнали загрозою нацбезпеці (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У минулому році Департаменту міграції Литви визнав 598 білорусів і 125 росіян загрозою національній безпеці країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Також підрахунки свідчать про те, що у 2024 році 179 із 598 білорусів, які становлять загрозу, не видали тимчасову посвідку на проживання в Литві, 232 - не продовжили дію цього документа.

Департамент міграції скасував посвідки на проживання 175 громадян Білорусі. Окрім цього трьом білорусам не видали посвідку на постійне проживання в Литві, а дев’ятьох позбавили цього документа.

Минулого року 35 зі 125 росіян не видали тимчасову посвідку на проживання в Литві, 36 - її не продовжили. Також 24 громадянина Росії були позбавлені отриманої раніше тимчасової посвідки на проживання.

Литва вперше відмовила в постійній посвідці на проживання 16 росіянам. Усім цим людям заборонено в'їзд до країни.

Нагадаємо, у квітні минулого року парламент Литви ухвалив закон, який забороняє росіянам купувати нерухомість. Заборона діяла до 2024 року та не поширюватиметься на росіян, яким надано право на проживання в країні.

Раніше РБК-Україна писало про те, що Литва відключить лінії електропередачі з Росією та Білоруссю. Це станеться до лютого 2025 року.

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