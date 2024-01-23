У Литві за 10 років планують значно скоротити вивчення російської мови в школах

"Хотілося б сподіватися, що якщо ми збережемо такі тенденції, як сьогодні, то можливості вибору російської мови будуть дуже обмежені, тоді невелика частина в декількох школах зможе вивчати російську мову", - сказав Якштас.

Також міністр запевнив, що Міністерство лише рекомендує не обирати російську мову. За його словами, приймати крайні рішення уряду не хочеться. Йдеться про різке припинення навчання російської мови.

"Зміни мають відбуватися поступово, ми маємо йти шляхом скорочення", - додав міністр.

Литва може не піти шляхом Латвії та Естонії

За його словами, Міністерство прагне посилити підготовку викладачів інших іноземних мов. Тому, наголосив Якштас, кількість охочих вивчати російську мову вже скорочується.

Міністр також сумнівається, чи варто Литві піти шляхом Латвії та Естонії, а саме повної відмови від російських шкіл.

"Нам доведеться знайти свій шлях, і ми знайдемо його тільки шляхом дискусій. Я не знаю, чи зможе цей шлях стати повною відмовою від російських шкіл. Однак залишити все як є ми не можемо", - пояснив міністр.

Ставлення до російської мови в країнах Балтії

Сейм Латвії в грудні підтримав поправки до законодавства, які знизять роль російської мови в трудовій сфері.

Також в уряді Литви шукають законні способи відмовитися від навчальних закладів для російської національної меншини. Причиною цього стала нещодавня стрілянина в навчальному закладі.

А прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала, що уряд планує припинити фінансувати російськомовну освіту в країні. Таллінн хоче перейти повністю до естономовної освіти.