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В Литве задержали пять человек, которые незаконно переправляли нелегалов

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Литва, Вторник 28 сентября 2021 14:27
В Литве задержали пять человек, которые незаконно переправляли нелегалов Фото: В Литве задержали пять человек, которые незаконно переправляли нелегалов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Литовские пограничники задержали пять человек. Они нелегально перенаправляли 19 иракских мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

Перевозкой нелегалов из Ирака занимались граждане Азербайджана, Польши, Ирака и Грузии.

По данным пограничников, 13 из этих мигрантов попросили убежища в Латвии, еще шесть иракцев были поселены в Центре приема беженцев в Рукле (Литва).

В ночь на 25 сентября полиция остановила два автомобиля - Mercedes Benz S500 на российских номерах и Lexus на польских. За рулем были азербайджанец с видом на жительство в Польше и гражданка Польши. Иностранцы везли в автомобилях девять иракцев, которые обратились с ходатайством о предоставлении убежища в Латвии. Однако пока их прошения находятся на рассмотрении, они не имели права покидать пределы Латвии.

Водителей обоих автомобилей задержали за незаконную перевозку людей через государственную границу, суд разрешил взять их под арест на три месяца, а пассажиров-иракцев вернули в Латвию.

Кроме того, вечером 26 сентября пограничники остановили автомобили двух граждан Ирака на финских номерах, иракцы имели вида на жительство в Финляндии. Оба иностранца везли шесть лиц без документов, представившихся гражданами Ирака. По предварительной информации, эти мигранты были размещены в центре беженцев в Литве.

В тот же день остановили Opel Zafira на польских номерах, двигался в направлении Польши. Находившийся за рулем автомобиля гражданин Грузии вез четырех иракцев, которые тоже попросили в Латвии убежища и незаконно покинули эту страну. Против грузина начали досудебное расследование за незаконную перевозку людей через границу, иракцев планируют вернуть обратно в Латвию.

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