У Литві затримали п'ятьох осіб, які незаконно переправляли нелегалів

Перевезенням нелегалів з Іраку займалися громадяни Азербайджану, Польщі, Іраку та Грузії.

За даними прикордонників, 13 з цих мігрантів попросили притулку в Латвії, ще шість іракців були поселені в центрі прийому біженців в Руклі (Литва).

У ніч на 25 вересня поліція зупинила два автомобілі - Mercedes Benz S500 на російських номерах і Lexus на польських. За кермом були азербайджанець з посвідкою на проживання в Польщі і громадянка Польщі. Іноземці везли в автомобілях дев'ять іракців, які звернулися з клопотанням про надання притулку в Латвії. Однак поки їх прохання знаходяться на розгляді, вони не мали права залишати межі Латвії.

Водіїв обох автомобілів затримали за незаконне перевезення людей через державний кордон, суд дозволив взяти їх під арешт на три місяці, а пасажирів-іракців повернули до Латвії.

Крім того, ввечері 26 вересня прикордонники зупинили автомобілі двох громадян Іраку на фінських номерах, іракці мали посвідку на проживання у Фінляндії. Обидва іноземці везли шість осіб без документів, що представилися громадянами Іраку. За попередньою інформацією, ці мігранти були розміщені в центрі біженців у Литві.

Того ж дня зупинили Opel Zafira на польських номерах, рухався в напрямку Польщі. Громадянин Грузії, який перебував за кермом автомобіля віз чотирьох іракців, які теж попросили в Латвії притулку і незаконно покинули цю країну. Проти грузина почали досудове розслідування за незаконне перевезення людей через кордон, іракців планують повернути назад до Латвії.