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В Литве задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов. Им грозит 6 лет тюрьмы

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Четверг 11 ноября 2021 15:12
В Литве задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов. Им грозит 6 лет тюрьмы Фото: В Литве задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Литве сотрудники Службы охраны госграницы задержали двух украинцев, которые перевозили по стране нелегальных мигрантов. Гражданам Украины теперь грозит до шести лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

"Задержаны два украинца, которые перевозили нелегальных мигрантов, начато расследование по статье 292, ч. 1 Уголовного кодекса Литвы", - заявила представитель Министерства внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.

Украинцев задержали на территории Кальварийской пограничной заставы.

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Литва Миграционный кризис
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