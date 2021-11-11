В Литве задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов. Им грозит 6 лет тюрьмы
Фото: В Литве задержали двух украинцев, перевозивших нелегалов (Getty Images)
В Литве сотрудники Службы охраны госграницы задержали двух украинцев, которые перевозили по стране нелегальных мигрантов. Гражданам Украины теперь грозит до шести лет лишения свободы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"Задержаны два украинца, которые перевозили нелегальных мигрантов, начато расследование по статье 292, ч. 1 Уголовного кодекса Литвы", - заявила представитель Министерства внутренних дел Божена Заборовска-Зданович.
Украинцев задержали на территории Кальварийской пограничной заставы.