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У Литві затримали двох українців, які перевозили нелегалів. Їм загрожує 6 років в'язниці

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Четвер 11 листопада 2021 15:12
У Литві затримали двох українців, які перевозили нелегалів. Їм загрожує 6 років в'язниці Фото: у Литві затримали двох українців, які перевозили нелегалів (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У Литві співробітники Служби охорони держкордону затримали двох українців, які перевозили по країні нелегальних мігрантів. Громадянам України тепер загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Затримано двох українців, які перевозили нелегальних мігрантів, розпочато розслідування за статтею 292, ч.1 Кримінального кодексу Литви", - заявила представник Міністерства внутрішніх справ Божена Заборовська-Зданович.

Українців затримали на території Кальварійської прикордонної застави.

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