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Интервью

В Литве создали группу друзей украинского Крыма

НовостиПолитика    20.03.2018 - 11:20
Фото: флаг Украины и Литвы (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)
Фото: флаг Украины и Литвы (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

Группа будет поддерживать международные инициативы для окончания оккупации Крыма

В Литве создана группа друзей украинского Крыма, которая будет поддерживать международные проекты для возвращения территориальной целостности Украины. Об этом сообщает "Польское радио".

"Присоединение Крыма к России является возмутительным нарушением принципов и международного права, а также нарушением европейской системы безопасности", - говорится в сообщении группы.

Также в заявлении отмечено, что действия РФ "мобилизуют к созданию неформальных организаций, задачей которых является поддержка инициатив для возвращения территориальной целостности Украины".

Указано, что группа будет поддерживать международные дипломатические, информационные и экономические инициативы для окончания оккупации Крыма Россией.

Кроме того, группой будет проводиться распространение на международном уровне информации на тему необходимости восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также мониторинга за случаями нарушения прав человека в Крыму и информирования о них.

Один из инициаторов создания группы депутат консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" Лауринас Касчюнас заявил, что группа "будет прилагать усилия, чтобы подобные инициативы были созданы в других государствах Запада".

Напомним, ранее президент Литвы Дали Грибаускайте заявила, что Литва будет продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока агрессор не покинет оккупированные территории Украины. 

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Теги: Крым, Литва
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