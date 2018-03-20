В Литве создали группу друзей украинского Крыма

В Литве создана группа друзей украинского Крыма, которая будет поддерживать международные проекты для возвращения территориальной целостности Украины. Об этом сообщает "Польское радио".

"Присоединение Крыма к России является возмутительным нарушением принципов и международного права, а также нарушением европейской системы безопасности", - говорится в сообщении группы.

Также в заявлении отмечено, что действия РФ "мобилизуют к созданию неформальных организаций, задачей которых является поддержка инициатив для возвращения территориальной целостности Украины".

Указано, что группа будет поддерживать международные дипломатические, информационные и экономические инициативы для окончания оккупации Крыма Россией.

Кроме того, группой будет проводиться распространение на международном уровне информации на тему необходимости восстановления суверенитета Украины и ее территориальной целостности, а также мониторинга за случаями нарушения прав человека в Крыму и информирования о них.

Один из инициаторов создания группы депутат консервативной партии "Союз Отечества - Литовские христианские демократы" Лауринас Касчюнас заявил, что группа "будет прилагать усилия, чтобы подобные инициативы были созданы в других государствах Запада".

Напомним, ранее президент Литвы Дали Грибаускайте заявила, что Литва будет продолжать санкционную политику в отношении России до тех пор, пока агрессор не покинет оккупированные территории Украины.