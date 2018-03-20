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У Литві створили групу друзів українського Криму

НовиниПолітика    20.03.2018 - 11:20
Фото: прапор України і Литви (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)
Фото: прапор України і Литви (flickr.com/Lietuvos Respublikos Seimas)

Група буде підтримувати міжнародні ініціативи для закінчення окупації Криму

У Литві створена група друзів українського Криму, яка буде підтримувати міжнародні проекти для повернення територіальній цілісності України. Про це повідомляє "Польське радіо".

"Приєднання Криму до Росії є обурливим порушенням принципів та міжнародного права, а також порушенням європейської системи безпеки", - йдеться в повідомленні групи.

Також у заяві зазначено, що дії РФ "мобілізують до створення неформальних організацій, завданням яких є підтримка ініціатив для повернення територіальній цілісності України".

Зазначено, що група буде підтримувати міжнародні дипломатичні, інформаційні та економічні ініціативи для закінчення окупації Криму Росією.

Крім того, групою буде проводитися поширення на міжнародному рівні інформації на тему необхідності відновлення суверенітету України та її територіальної цілісності, а також моніторингу за випадками порушення прав людини в Криму та інформування про них.

Один з ініціаторів створення групи депутат консервативної партії "Союз Вітчизни - Литовські християнські демократи" Лауринас Касчюнас заявив, що група "буде докладати зусиль, щоб подібні ініціативи були створені в інших державах Заходу".

Нагадаємо, раніше президент Литви Далі Грібаускайте заявила, що Литва буде продовжувати санкционную політику щодо Росії до тих пір, поки агресор не залишить окуповані території України.

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Теги: Крим, Литва
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