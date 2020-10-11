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В Литве проходят парламентские выборы, ожидаются коалиционные переговоры

Литва , Воскресенье 11 октября 2020 14:56
В Литве проходят парламентские выборы, ожидаются коалиционные переговоры
Фото: флаг Литвы (flickr.com mr_t_in_dc)
Автор: РБК-Украина

В воскресенье, 11 октября, в Литве открылись избирательные участки для первого тура парламентских выборов, где избиратели выберут 141 члена Сейма. При этом ожидается, что правящая коалиция не сохранится в прежнем составе.

Об этом пишет Associated Рress.

Предвыборные опросы в стране показывают, что Литовский Союз фермеров и Зеленых, которые являются частью коалиции, незначительно опережают оппозиционный консервативный Союз христианских демократов, социал-демократов, популистскую Рабочую партию и правоцентристское либеральное движение.

Недавний всплеск заболеваемости COVID-19, растущая безработица, связанная с вирусом, и экономические проблемы - основные проблемы, которые повлияли на поддержку нынешней коалиции.

Ожидается, что пять или шесть партий преодолеют 5-процентный порог для прохода в Сейм, но ни одна из них, скорее всего, не получит поддержки более 20%, поэтому переговоры о создании новой правящей коалиции очень вероятны после выборов.

Также РБК-Украина писало, что премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис обеспокоен ростом числа новых случаев коронавируса. Он заявил, что есть вероятность введения нового жесткого карантина в стране.

Кроме этого, правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.

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