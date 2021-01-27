В Литве продлили карантин до конца февраля

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В среду, 27 января, правительство Литвы приняло решение продлить ограничительные меры из-за COVID. Карантин будет действовать по меньшей мере до 28 февраля.

Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что в рамках карантина также продлили ограничения на перемещение между муниципалитетами. Однако правительство сделало исключения и разрешило ездить в самоуправление места жительства, в другое самоуправление из-за смерти близких родственников, на работу, а также в места международных поездок и из них.

"Количество случаев в Литве сокращается, но темпы сокращения, по сравнению с предыдущими неделями, замедлились", - заявил министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

По данным Минздрава, иммунитет к COVID-19 в Литве есть примерно у 7% жителей - у привитых хотя бы первой дозой вакцины (около 2%) или у переболевших коронавирусом в последние полгода (около 5%).

Напомним, ранее власти Литвы приняли решение приостановить вакцинацию от коронавируса препаратом производства компании Pfizer. Причиной этого стало нарушение нормы температурного режима при транспортировке.

Кроме того, в Литве могут ввести иммунный паспорт для вакцинированных и больных COVID.