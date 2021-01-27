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У Литві продовжили карантин до кінця лютого

Вільнюс, Середа 27 січня 2021 17:05
У Литві продовжили карантин до кінця лютого
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У середу, 27 січня, уряд Литви прийняв рішення продовжити обмежувальні заходи за COVID. Карантин буде діяти щонайменше до 28 лютого.

Про це повідомляє Delfi.

Наголошується, що в рамках карантину також продовжили обмеження на переміщення між муніципалітетами. Проте уряд зробив виключення і дозволив їздити в самоврядування місця проживання, інше самоврядування через смерть близьких родичів, на роботу, а також місця в міжнародних поїздок та з них.

"Кількість випадків у Литві скорочується, але темпи скорочення, у порівнянні з попередніми тижнями, сповільнилися", - заявив міністр охорони здоров'я Литви Арунас Дулькис.

За даними МОЗ, імунітет до COVID-19 в Литві є приблизно у 7% жителів - у щеплених хоча б першою дозою вакцини (близько 2%) або у тих, хто перехвор коронавірусом в останні пів року (близько 5%).

Нагадаємо, раніше влада Литви прийняли рішення призупинити вакцинацію від коронавірусу препаратом виробництва компанії Pfizer. Причиною цього стало порушення норми температурного режиму при транспортуванні.

Крім того, у Литві можуть ввести імунний паспорт для вакцинованих і хворих COVID.

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