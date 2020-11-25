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В Литве продлили карантин до 17 декабря

Вильнюс, Среда 25 ноября 2020 16:43
В Литве продлили карантин до 17 декабря
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В среду, 25 ноября, правительство Литвы приняло решение продлить карантин до 17 декабря. Также кабмин ослабил некоторые ограничения.

Об этом сообщает Delfi.

Так, в Литве будет разрешено посещение музеев, экскурсий. Однако группами не более двух человек или членами семьи. При этом на одного человека полагается площадь не менее 10 метров квадратных и должна соблюдаться дистанция между участниками группы в два метра.

Такое ослабление может вступить в силу с 10 декабря, однако дату могут пересмотреть в зависимости от эпидемической ситуации.

Напомним, в начале ноября правительство Литвы повторно объявило общенациональный карантин в стране из-за распространения COVID-19. Он будет действовать по меньшей мере три недели.

Кроме того, премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис допустил введение нового локдауна в стране.

Ранее правительство Литвы изменило порядок самоизоляции для путешественников, которые возвращаются из-за границы.

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