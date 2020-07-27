В Литве намерены вернуть масочный режим

Правительственный координационный комитет Литвы по реагированию на пандемию предлагает вернуть масочный режим в общественных местах. Такое предложение было выдвинуто в связи с ростом количества новых заражений.

Об этом сообщает LRT.

Ранее масочный режим уже был введен на территории страны, однако правительство отменило 17 июня.

"Это не будет рекомендацией, потому что мы наблюдаем рост количества заболеваний. Нужны решительные шаги, потому что если сейчас не сделать ничего - количество новых заражений может вырасти настолько, что снова встанет вопрос о том, чтобы закрывать предприятия", - заявил и.о. министра здравоохранения Ельвинас Янкевичус.

Сообщается, что предварительно масочный режим в общественных местах начнет действовать с четверга, 30 июля.

Напомним, Литва отменила самоизоляцию для прибывших из Украины.