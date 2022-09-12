В Литве часть украинских ФЛП может избежать двойного налогообложения: названы детали

Часть украинских предпринимателей, которые находятся в Литве после начала полномасштабной войны, будут освобождаться от двойного налогообложения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную налоговую службу Литвы .

Для украинских ФЛП за границей действуют правила, согласно которым в случае длительного пребывания на территории одной страны, она может считать их своими резидентами. Таким образом предприниматели из Украины будут обязаны уплачивать налоги и за рубежом, и на родине.

Государственная налоговая служба Литвы сделала исключения для части украинских ФЛП, которые проживают длительное время в Литве.

Физические лица-резиденты Украины, которые зарегистрированы на родине предпринимателями, могут не платить налоги в Литве при двух условиях:

они прибыли в Литву после 24 февраля 2022 года;

продолжают осуществлять деятельность по контрактам, заключенным с клиентами в Украине еще до переезда в Литву - то есть не заключают никаких новых контрактов, находясь в Литве.

"Литва не рассматривает таких физических лиц как своих налоговых резидентов, не требует от них регистрации предпринимателями в Литве, уплаты налога от деятельности и представления декларации, но только в случае выполнения этих требований", - отмечают в Государственной налоговой службе Литвы.