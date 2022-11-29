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Литва заперечує дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні: танків ще багато

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Вівторок 29 листопада 2022 16:43
Литва заперечує дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні: танків ще багато Фото: міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс спростував дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні. Він закликав країни надати Києву все, що є в арсеналі Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Виступаючи перед журналістами в Бухаресті, Ландсбергіс зазначив, що Україна потребує протиповітряної та протиракетної оборони.

"Все, що у нас є, потрібно відправити негайно", - сказав він.

При цьому він визнав, що НАТО може мати труднощі з постачанням деяких боєприпасів, проте дефіциту в танках і боєприпасах до них немає.

"Країни НАТО здебільшого мають практично необмежену кількість боєприпасів для основних бойових танків", - наголосив глава МЗС Литви.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країна на найвищому політичному рівні розгляне сценарій перекидання батареї ППО Patriot у західні регіони України.

Також повідомлялося, що Німеччина передасть Україні 14 наземних безпілотників THeMIS.

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