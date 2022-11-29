Литва заперечує дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні: танків ще багато

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс спростував дефіцит запасів НАТО для допомоги Україні. Він закликав країни надати Києву все, що є в арсеналі Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Виступаючи перед журналістами в Бухаресті, Ландсбергіс зазначив, що Україна потребує протиповітряної та протиракетної оборони.

"Все, що у нас є, потрібно відправити негайно", - сказав він.

При цьому він визнав, що НАТО може мати труднощі з постачанням деяких боєприпасів, проте дефіциту в танках і боєприпасах до них немає.

"Країни НАТО здебільшого мають практично необмежену кількість боєприпасів для основних бойових танків", - наголосив глава МЗС Литви.