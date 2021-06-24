Литва заочно осудила двух российских шпионов

Вильнюсский окружной суд заочно осудил двух мужчин, которые шпионили в пользу России. Оба они сейчас скрываются в РФ и объявлены в розыск.

Известно, что мужчины собирали информацию об охране помещений экс-президента Дали Грибаускайте, путем установления контактов с сотрудниками, которые непосредственно осуществляли функцию охраны и контролировали систему безопасности.

Так, отдельно друг от друга и в разное время, они вербовали литовских граждан, которые интересовали российскую ФСБ в связи с опытом предыдущей работы и наличием больших связей с бывшими и действующими сотрудниками различных литовских учреждений.

Сообщается, что шпионам ставилась задача за вознаграждение собирать и предоставлять информацию, связанную с сотрудниками Департамента охраны руководства Литвы (ныне - Службы охраны руководства).

Суд также признал, что лица, которые осуществляли эту преступную деятельность, стремились получить как можно более полную информацию о нынешних и бывших сотрудников Департамента государственной безопасности, в том числе компрометирующего характера.

Отмечается, что одному из шпионов суд вынес приговор в 10 с половиной лет лишения свободы, а другому - до 9 лет и трех месяцев.