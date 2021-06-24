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Литва заочно засудила двох російських шпигунів

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Вільнюс, Четвер 24 червня 2021 13:14
Литва заочно засудила двох російських шпигунів Фото: Литва заочно засудила двох російських шпигунів (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

Вільнюський окружний суд заочно засудив двох чоловіків, які шпигували на користь Росії. Обидва вони зараз переховуються в РФ та оголошені в розшук.

Про це повідомляє LRT.

Відомо, що чоловіки збирали інформацію про охорону приміщень екс-президента Далі Грібаускайте, шляхом встановлення контактів зі співробітниками, які безпосередньо здійснювали функцію охорони та контролювали систему безпеки.

Так, окремо один від одного і в різний час, вони вербували литовських громадян, які цікавили російську ФСБ у зв'язку з досвідом попередньої роботи та наявністю великих зв'язків з колишніми та чинними співробітниками різних литовських установ.

Повідомляється, що шпигунам ставилося завдання за винагороду збирати та надавати інформацію, пов'язану зі співробітниками Департаменту охорони керівництва Литви (нині - Служби охорони керівництва).

Суд також визнав, що особи, які здійснювали цю злочинну діяльність, прагнули отримати якомога повнішу інформацію про нинішніх і колишніх співробітників Департаменту державної безпеки, в тому числі компрометуючого характеру.

Зазначається, що одному зі шпигунів суд виніс вирок у 10 з половиною років позбавлення волі, а іншому - до 9 років і трьох місяців.

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