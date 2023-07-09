Литва закрила пункт пропуску на кордоні з Білоруссю: що відомо

У держприкордонслужюі повідомили, що тимчасово було вирішено закрити державний кордон, оскільки білоруські чиновники відмовилися прийняти громадянина Пакистану, який намагався потрапити до Литви за підробленими документами.

У п'ятницю ввечері литовські прикордонники під час перевірки документів рейсового автобуса Мінськ-Вільнюс виявили, що один пасажир надав ймовірно підроблені особисті документи.

Зі слів речника литовських прикордонників, чоловік надав для перевірки підроблені румунські водійські права та румунське посвідчення особи. В таких випадках особі фіксується відмова у в’їзді в країну, і її повертають до країни, з якої вона прибула.

За словами представника держприкордонслужби, це вже третій подібний випадок за останні кілька років, коли білоруські чиновники відмовляються приймати іноземців, які хотіли нелегально потрапити до Литви через прикордонний пункт.

Литва вимагає посилити санкції проти Білорусі та Росії

Литва спільно з Польщею намагаються посилити санкції щодо Білорусі та РФ, зокрема, посилити боротьбу з обходом введених обмежувальних заходів. Йдеться про синхронізацію економічних санкцій проти Білорусі з обмеженнями щодо РФ.

Також, Варшава та Вільнюс хочуть розширити "чорний список", включивши до нього осіб, відповідальних за переслідування та засудження в Білорусі журналіста та політичного в'язня Анджея Почобута.