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Литва закликала ЄС знайти швидше рішення щодо надання допомоги Україні без згоди Угорщини

П'ятниця 12 січня 2024 16:54
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Литва закликала ЄС знайти швидше рішення щодо надання допомоги Україні без згоди Угорщини Фото: міністр соціального захисту та праці Литви Моніка Навіцкене (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Оскільки Угорщина блокує ініціативу Європейського союзу щодо надання Україні пакета допомоги в розмірі 50 млрд євро, Литва закликала блок знайти рішення без Будапешта, щоб уникнути соціальної кризи в Україні.

Про це заявила міністр соціального захисту та праці Литви Моніка Навіцкене, повідомляє РБК-Україна із посиланням на 15min.

"Якщо заблокована фінансова підтримка не буде отримана до березня, Україна більше не зможе продовжувати надавати соціальне фінансування. І йдеться не тільки про індивідуальну допомогу - це і пенсії, і послуги, які так необхідні українцям, які все більше страждають від війни", - заявила вона.

50 млрд євро для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відмовляється надавати Україні військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Також він продовжує партнерські відносини з Москвою, незважаючи на її агресію.

Угорщина неодноразово застосовувала можливість вето, коли в Євросоюзі розглядали питання, які стосуються допомоги Україні.

Зокрема, нещодавно Орбан заблокував ініціативу, яка передбачає 50 млрд євро для України.

При цьому The Financial Times з посиланням на джерела повідомляло, що Єврокомісія готова поступитися деяким вимогам Угорщини, щоб виділити Україні 50 млрд євро.

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