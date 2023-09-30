Литва заборонить людям, які працюють з секретною інформацією, виїзд до Росії та Білорусі

У Національному центрі управління кризовими ситуаціями Литви (NKVC) заявили, що людям, які працюють із секретною інформацією заборонять в'їзд до Росії, Білорусі та інших країн, які становлять загрозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT .

У відомстві зазначають, що рішення прийнято у зв'язку з активізацією білоруськими спецслужбами діяльності на кордоні, допитами громадян Литви на прикордонних пунктах пропуску та примушуванням до співпраці шляхом шантажу та психологічного тиску.

"Цей закон передбачатиме заборону на виїзд наших громадян з дозволами (на роботу з секретною інформацією з метою захисту їх і державної інформації). Заборона торкнеться близько 56 тисяч осіб", - заявив керівник NKVC.

Відносини Литви та Білорусі

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Литва почала з обережністю ставитись до Білорусі. Водночас, ті періодично влаштовують провокації. Наприклад, під час саміту НАТО у Вільнюсі, Білорусь провела навчальні стрільби біля кордону Литви.

Варто зазначити, що департамент держбезпеки Литви раніше попереджав про небезпеку поїздок до Білорусі, адже спецслужби Мінська активно намагаються вербувати литовських громадян.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте заявляла, що не виключає можливість закриття кордону з Росією у разі появи певних загроз безпеці держави.