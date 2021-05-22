Литва вышла из блока Китая "17+1" и призвала также сделать другие страны ЕС

Литва заявила о выходе из формата "17+1" между Китаем и странами Восточной и Центральной Европы. При этом Вильнюс призвал также поступить и другие страны Евросоюза.

Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, сообщает Politico .

"Больше не существует такого понятия, как "17+1", поскольку с практической точки зрения Литва отсутствует", - сказал Ландсбергис.

Он призвал другие страны ЕС также отказаться от инициативы.

"С нашей точки зрения, Евросоюзу пора перейти от разделяющего формата "16+1" к более объединяющему и, следовательно, более эффективному формату "27+1". ЕС является самым сильным, когда все 27 государств-членов действуют сообща", - заявил глава МИД Литвы.

Ландсбергис добавил, что единство ЕС является ключом к успеху блока с внешними партнерами.

"Отношения с Китаем не должны быть исключением", - добавил он.

При этом в Китае заявили, что не знали о шаге Литвы.

Издание сообщает, что выход Литвы из общего с Китаем формата свидетельствует о все более шатких отношениях между Пекином и Брюсселем. В четверг Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за заморозку законодательного процесса для ратификации инвестиционного пакта ЕС с Китаем, если Пекин не снимет санкции с законодателей ЕС из-за ситуации с массовым интернированием уйгурских меньшинств.

Сейчас в формате остались еще 11 стран ЕС: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.

При этом Китай хочет привлечь к инициативе еще пять стран - Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию и Сербию.