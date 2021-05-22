Литва вышла из блока Китая "17+1" и призвала также сделать другие страны ЕС
Литва заявила о выходе из формата "17+1" между Китаем и странами Восточной и Центральной Европы. При этом Вильнюс призвал также поступить и другие страны Евросоюза.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, сообщает Politico.
"Больше не существует такого понятия, как "17+1", поскольку с практической точки зрения Литва отсутствует", - сказал Ландсбергис.
Он призвал другие страны ЕС также отказаться от инициативы.
"С нашей точки зрения, Евросоюзу пора перейти от разделяющего формата "16+1" к более объединяющему и, следовательно, более эффективному формату "27+1". ЕС является самым сильным, когда все 27 государств-членов действуют сообща", - заявил глава МИД Литвы.
Ландсбергис добавил, что единство ЕС является ключом к успеху блока с внешними партнерами.
"Отношения с Китаем не должны быть исключением", - добавил он.
При этом в Китае заявили, что не знали о шаге Литвы.
Издание сообщает, что выход Литвы из общего с Китаем формата свидетельствует о все более шатких отношениях между Пекином и Брюсселем. В четверг Европарламент подавляющим большинством голосов проголосовал за заморозку законодательного процесса для ратификации инвестиционного пакта ЕС с Китаем, если Пекин не снимет санкции с законодателей ЕС из-за ситуации с массовым интернированием уйгурских меньшинств.
Сейчас в формате остались еще 11 стран ЕС: Болгария, Хорватия, Чехия, Эстония, Греция, Венгрия, Латвия, Польша, Румыния, Словакия и Словения.
При этом Китай хочет привлечь к инициативе еще пять стран - Албанию, Боснию и Герцеговину, Северную Македонию, Черногорию и Сербию.
Ранее РБК-Украина писало, что в ЕС могут начать делать заявления от имени 26 членов, а не всех 27. Это может произойти после серии вето Венгрии по ряду вопросов.
Также сообщалось, что ЕС обвинил Россию и Китай в работе над подрывом доверия к западным вакцинам.