Литва вручила ноту протеста Беларуси из-за неоднократных нарушений госграницы страны

В среду, 20 октября, Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя посольства Беларуси в Литве. Ему вручили дипломатическую ноту с выражением решительного протеста против неоднократных нарушений государственной границы Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы .

"Замечание было выдано в связи с нарушением государственной границы Литвы, зафиксированным 18 октября на территории Друскининкайского пограничного барьера Друскининкайского самоуправления сотрудником Варенского пограничного отряда Белорусской пограничной службы, когда он подошел к пограничному столбу № 0133", - говорится в сообщении.

В частности, МИД Литвы требует от Беларуси как можно скорее предоставить объяснение инцидента и принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Участники встречи также осудили действия белорусского режима в отношении организованного потока нелегальной миграции с белорусской территории, продолжающиеся репрессии против гражданского общества и призвали к освобождению всех политических заключенных и других незаконно арестованных лиц.